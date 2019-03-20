Украина ввела дополнительные санкции против физических и юридических лиц РФ. Фото: 20 хвилин

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В среду, 20 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых санкциях против России. К санкционного списка попали лица, причастные к строительству Керченского моста и до нападения на корабельную группу украинских Военно-морских сил в Азовском море. Санкции введены и в отношении лиц, которые причастны к проведению псевдовыборах в анексованому Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Сегодня руководство самопровозглашенной пророссийской Луганской народной республики передало на контролируемую Украиной территорию 60 осужденных из тюрем и колоний нескольких районов оккупированной Луганщины. Заключенные продолжат отбывать наказание на свободной украинской территории.

В Ровенской области в городе Дубно правоохранители задержали мужчину, который пытался купить голоса избирателей и работал на одного из кандидатов в президенты. У задержанного обнаружили 2,5 млн грн наличными, эти средства участник сети подкупа получил в штабе кандидата в Киеве. В Генеральной прокуратуре отказались сообщать, к команде которого из претендентов на пост президента принадлежал задержанный.

В Казахстане 20 марта столицу Астану переименовали в Нурсултан. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который является преемником бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева, предложил переименовать Астану главное, чтобы увековечить имя первого президента. Его инициативу о переименовании столицы через несколько часов после ее анонсирования поддержали депутаты парламента почти единогласно.