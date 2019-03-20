Украина ввела новые санкции против Россииhttps://racurs.ua/n119662-ukraina-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii.htmlРакурс
Санкции против Российской Федерации 20 марта ввела Украина. Они касаются 294-х юридических и 848-ми физических лиц.
Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» сегодня ввел в действие президент Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте СНБО.
В санкционный список попали физические и юридические лица РФ, которые:
- были вовлечены в процесс строительства моста через Керченский пролив;
- причастны к вооруженному нападению и захвату катеров ВМС Украины, а также до взятия в плен украинских моряков;
- организовывали и способствовали проведению так называемых выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму;
- демонстративно нарушали украинское законодательство касательно въезда/выезда на территории аннексированного полуострова Крым;
- распространяют листовки и литературу антиукраинского содержания;
- незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.
В пресс-службе СНБО добавили, что также санкции введены против руководителей Совета Федерации Федерального собрания России и депутатов Госдумы. Кроме того, ограничения касаются и лиц, в отношении которых вводили санкции Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и Канада. Санкции продлены и против четырех банков с российским капиталом.
Напомним, 18 марта власти Австралии ввели санкции против семи граждан РФ, причастных к нападению на корабли ВМС Украины в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также против трех главарей боевиков на оккупированных территориях Донбасса.