Санкции против РФ ввела Украина. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n119662-ukraina-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii.html

Ракурс

Санкции против Российской Федерации 20 марта ввела Украина. Они касаются 294-х юридических и 848-ми физических лиц.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» сегодня ввел в действие президент Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте СНБО.

В санкционный список попали физические и юридические лица РФ, которые:

были вовлечены в процесс строительства моста через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату катеров ВМС Украины, а также до взятия в плен украинских моряков;

организовывали и способствовали проведению так называемых выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму;

демонстративно нарушали украинское законодательство касательно въезда/выезда на территории аннексированного полуострова Крым;

распространяют листовки и литературу антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.

В пресс-службе СНБО добавили, что также санкции введены против руководителей Совета Федерации Федерального собрания России и депутатов Госдумы. Кроме того, ограничения касаются и лиц, в отношении которых вводили санкции Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и Канада. Санкции продлены и против четырех банков с российским капиталом.

Напомним, 18 марта власти Австралии ввели санкции против семи граждан РФ, причастных к нападению на корабли ВМС Украины в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также против трех главарей боевиков на оккупированных территориях Донбасса.