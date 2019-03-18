Австралия ввела санкции против семи граждан России и трех «лидеров» боевиков из ОРДЛО, фото: 9111.ru

https://racurs.ua/n119535-avstraliya-vvela-sankcii-protiv-rf-iz-za-napadeniya-na-ukrainskie-korabli-v-akvatorii-kerchenskogo.html

Ракурс

Австралия ввела санкции против семи граждан России, причастных к нападению на корабли ВМС Украины в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года, а также против трех «лидеров» боевиков из оккупированных территории Донбасса в ответ на проведение там нелегитимных выборов осенью 2018 года.

Фамилии этих лиц внесены в консолидированный перечень физических и юридических лиц, подлежащих адресным санкциям согласно австралийскому законодательству. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении министра иностранных дел Австралии Маризы Пейн.

«Австралия присоединяется к нашим партнерам, которые выступают против дальнейшей агрессии России против Украины, через пять лет после незаконной аннексии Крыма», — отмечает Пейн.

Министр подчеркивает, что Австралия обеспокоена эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018 года и призывает Россию освободить задержанных украинских моряков и захваченные суда, а также обеспечить беспрепятственный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море.

«Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», — подчеркивает глава МИД Австралии.

Напомним, недавно Евросоюз продлил и расширил антироссийские санкции.