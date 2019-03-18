СБУ задержала завербованного российским спецслужбами крымчанина. Фото: 112 Украина

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В Службе безопасности Украины утверждают, что разоблачили очередную попытку российских спецслужб использовать украинских граждан для выполнения разведывательных задач в интересах РФ.

Правоохранители установили, что российская Федеральная служба безопасности завербовали уроженца Крыма, которому был присвоен псевдоним «Ночь». Предатель собирал для РФ информацию о дислокации военной техники украинской армии на территории Херсонской области, членах «Правого сектора», лидерах крымскотатарских общественных объединений «Аскер» и батальоне им. Н. Челебиджихана. Об этом 18 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы узнали, что житель полуострова был завербован ФСБ во время посещения Крыма. Российская спецслужба физически и психологически давила на мужчину, угрожала ему и его семье. Крымчанина заставили дать ложные показания о якобы готовящейся украинскими активистами терактах в Крыму.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 2018 году Служба безопасности Украины открыла уголовные производства против 10 граждан Российской Федерации. Иностранцы шпионили в пользу России.