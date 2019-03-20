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Возрастные изменения в кишечнике и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний взаимосвязаны. Фото: Научная Россия

Изменения в кишечнике негативно влияют на сердечно-сосудистую систему — ученые

20 мар 2019, 16:43
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Взаимосвязь между возрастными изменениями в кишечнике и вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний выявили ученые Колорадского университета в Боулдере.

Ученые провели эксперименты на мышах, для которых отобрали молодых и старых грызунов, сообщается в журнале Journal of Physiology.

Исследователи дали мышам антибиотики широкого спектра, убивающие большинство бактерий в кишечнике. Через четыре дня после первого приема антибиотиков ученые исследовали состояние кровеносных сосудов. У молодых особей оно осталось прежним, а у старых — улучшилось. Показатели сердечно-сосудистой системы приблизились к уровню, характерному для молодых грызунов, а также улучшилась эндотелиальная дисфункция.

После этого ученые провели исследование на других разновозрастных мышах и сравнили бактерии, которые находятся в кишечниках у старых и молодых особей. У старых мышей ученые обнаружили повышенное содержание протеобактерий и метаболитов по сравнению с соответствующими анализами молодых мышей.

По словам ученых, проведенная ими работа впервые доказала, что изменение уровня бактерий в кишечнике может влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.


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