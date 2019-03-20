В США разработали одноразовый БПЛА для доставки грузов. Фото: YouTube

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Одноразовые грузовые БПЛА для корпуса морской пехоты США разработала компания Logistics Gliders при участии Управления перспективных военных разработок Министерства обороны Соединенных Штатов.

Дроны LG-2K изготовлены из фанеры, их длина — 3,9 м, размах крыла составляет 8,3 м, а вес — 181 кг. Беспилотный летательный аппарат может перевозить груз массой до 725 кг во внутреннем отсеке объемом 1,2 куб. м. По замыслам военных, эти беспилотники должны быть пригодны для сброса с транспортных самолетов. Об этом 20 марта сообщает «Популярная механика».

Военные уже опробовали эти БПЛА, шесть таких дронов запустили с вертолета, а еще шесть — с самолета. Частью управляли дистанционно, еще часть планировала до заданной точки в полностью автономном режиме. Все аппараты успешно долетели до места назначения. Такие дроны предназначены для доставки разнообразных грузов.

Напомним, в Украине успешно завершились испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 (Байрактар), которые украинская армия взяла на вооружение.