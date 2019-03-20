Разминирование территорий Донбасса под угрозой, фото: Wikimedia Commons

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Процесс разминирования территории Донбасса находится под угрозой срыва из-за особенностей нового закона о разминировании.

В него нужно внести небольшие поправки, чтобы обеспечить возможность прямого финансирования донорами организаций, осуществляющих мероприятия по разминированию, однако попытки их принять Верховной Радой проваливаются без внятного объяснения причин. Об этом в материале для «Украинской правды» заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

По ее словам, в настоящее время, согласно новому закону, эти деньги должны идти в госбюджет.

«Мы потеряем контроль и надзор за тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков», — отмечает посол и добавляет, что лично убеждала британское правительство профинансировать известную шотландскую организацию Halo Trust.

Гоф отмечает, что Великобритания готова поддержать развитие главных гуманитарных организаций по разминированию, согласно этому закону, но только при условии прямой донорского финансирования операторов противоминной деятельности.

Однако, если Рада не примет соответствующие поправки в течение следующих недель, гуманитарная программа может быть приостановлена, подчеркивает посол.

Отмечается, что в Halo Trust сейчас работают более 360 украинцев, с 2016 года ее саперы очистили от взрывоопасных предметов земли общей площадью 2,5 млн кв. м.

Напомним, в августе прошлого года в Минобороны заявили, что разминирование территорий Донбасса займет не один год.