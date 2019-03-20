Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается без осадков. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 21 марта ожидается без осадков. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом ожидается только в восточной части государства.

Столбики термометров ночью покажут от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны 0−5° тепла, днем 6−11° выше нуля. В Закарпатской области и в Одесской области до 14° тепла. В Карпатах Гидрометцентр прогнозирует ночью 1−6° мороза, днем 0−3° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 марта без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7−9° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ожидается солнце и переменная облачность. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 8−10° тепла.

В Одессе завтра обещают солнечную погоду. Температура воздуха ночью 2−4° тепла, днем столбики термометров покажут 11−13° выше нуля.

В Днепре в четверг солнечно, возможна облачность. Ночью температура воздуха составит от 0° до 2° выше нуля, днем ожидается 9−11° тепла.

В Харькове завтра дождей не прогнозируют. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 7−9° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 21 марта существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от минус 1° до 1° тепла, днем 8−13° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 марта спокойная. В течение суток возможны малые геомагнитные бури.

Напомним, 20 марта погода в Украине ожидается солнечная с переменной облачностью. Днем столбики термометров покажут 7−13° выше нуля.