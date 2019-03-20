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Корь унесла жизнь молодой роженицы в Сумах. Фото: Media.az

Корь унесла жизнь молодой роженицы в Сумах

20 мар 2019, 15:49
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Корь унесла жизнь роженицы в Сумах. Молодая женщина умерла сегодня меньше, чем через неделю после родов.

Корь у 24-летней женщины диагностировали на следующий день после рождения ребенка, сообщает начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, передают УНН.

Женщина попала в перинатальный центр 13 марта на 39-й неделе беременности, 14 марта она родила ребенка. На следующий день у нее диагностировали корь. Женщина не смогла побороть болезнь и умерла от тяжелой формы болезни, которая была осложнена пневмонией.

Сейчас ребенок находится в больнице, врачи не обнаружили у него признаков заболевания корью. Однако, отмечается, что инкубационный период кори может длиться до трех недель. Во время болезни матери, младенец находился в отдельном боксе.

Напомним, ранее сообщалось, что от осложнений кори в Ровенской области умерла школьница.


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