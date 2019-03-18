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Ракурс
В Ровенской области от осложнений кори умерла школьница. Фото: NewsOne

В Ровенской области от осложнений кори умерла школьница

18 мар 2019, 12:26
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В Украине из-за осложнений кори погибла 9-летняя девочка в Ровенской области. Всего с начала года болезнь унесла жизни 11 украинцев.

В период с 28 декабря прошлого года по 14 марта текущего в Украине корью заболели 30 тыс. 794 человека, среди который почти 17 тыс. составляют дети. За предыдущую неделю недуг зафиксировали у 2 тыс. 146 человек, большая часть которых — это дети (1 тыс. 102 человека). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Львовская область, которая с начала года занимая первое место в антирейтенге по заболеваемости, утратила свое лидерство. Каждую неделю уровень заболеваемости в этой области стабильно снижается, а в Винницкой области за предыдущую неделю показатели вдвое возросли.

В большинстве областей уровень заболеваемости снижается, исключение составляют лишь Днепропетровская, Хмельницкая, Киевская, Харьковской, Тернопольская области и Киев. В столице за прошедшую неделю зафиксировали наибольшее количество новых случаев заболевания.

Отметим, что во Львовской области за февраль были привиты 19,6 тыс. школьников, а в Винницкой — 11,8 тыс. человек. В Черновицкой области с начала года вакцинировали более 10 тыс. человек, а также был введен запрет на допуск непривитых от кори детей в школу.

Источник: Ракурс


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