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Соответствующее решение КСУ принял 19 марта, фото: pushkinska.net

Конституционный суд отказался рассматривать закон об упрощении перехода религиозных общин

20 мар 2019, 15:28
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Конституционный суд Украины (КСУ) на своем заседании 19 марта решил не открывать конституционное производство относительно закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица», который упрощает переход религиозных общин из подчинения одному центру к другому.

С соответствующим представлением в КСУ обратились 47 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Этот закон Верховная Рада приняла 17 января этого года голосами 229-ти народных избранников. 19 января его подписал спикер парламента Андрей Парубий, после рассмотрения Радой четырех постановлений об отмене результатов голосования. В этот же день ряд народных депутатов во главе с представителями «Оппозиционного блока» Вадимом Новинским, Александром Долженковым и Василием Нимченко обратился в Конституционный суд относительно этого закона.

Напомним, закон об упрощении перехода религиозных общин президент Украины Петр Порошенко подписал 28 января. В силу этот закон вступил на следующий день после опубликования.

Источник: Ракурс


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Конституционный суд отказался рассматривать закон об упрощении перехода религиозных общин

КСУ отказался открывать производство по закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица»

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