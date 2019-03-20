Боевики ЛНР передали Украине 60 осужденных

https://racurs.ua/n119654-boeviki-lnr-peredali-ukraine-60-osujdennyh-foto.html

Ракурс

Боевики так называемой Луганской народной республики 20 марта передали на контролируемую Украине территорию 60 осужденных из тюрем и колоний нескольких районов оккупированной Луганской области.

Передача произошла вблизи города Счастье. Заключенные продолжат отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.

У части переданных граждан сроки вскоре завершаются, сообщила в Фейсбук украинский омбудсмен Людмила Денисова. Среди них есть больные, причем несколько человек — туберкулезом.

Денисова рассказала, что в феврале Украина забрала 33 осужденных, в декабре прошлого года — 42.

Среди 60-ти перемещенных сегодня человек трое находились более девяти лет в колониях и тюрьмах оккупированной территории без решения суда — их вина не была доказана в законном порядке.

Омбудсмен сообщила, что следующий визит в Луганскую область и вероятная передача еще одной части заключенных может состояться в конце апреля.

«Мы снова заберем 60 заключенных. Часть из них уже отбыли наказание, но из ЛНР их не выпускают», — рассказала омбудсмен.

Отдельно она обсудила с представителями так называемой ЛНР возможность передачи осужденных, адрес регистрации которых размещен на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

В сентябре «Ракурс» сообщал о намерении ЛНР передать Украине 44 заключенных, поскольку они хотят перевестись на подконтрольную Украины территорию для отбывания остатка срока. Осужденные рассказали об этом координатору гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фришу.