Коррупция в оборонке: Холодницкий пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады

https://racurs.ua/n119656-korrupciya-v-oboronke-holodnickiy-prishel-na-zasedanie-antikorrupcionnogo-komiteta-rady.html

Ракурс

Факты коррупции в оборонном секторе Украины в течение 2004−2017 годов обсуждали 20 марта на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады. Участие в нем, помимо ряда депутатов, принял глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Недавно «Ракурс» сообщал новые подробности дела о масштабной коррупции в оборонке, связанные с действиями представителей Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины. В частности, стало известно, еще 1 марта 2017 года в НАБУ была передана переписка в мессенджерах «Телеграмм» и WhatsApp между фигурантом скандального журналистского расследования — основателем фирмы «Оптимумспецдеталь», бизнесменом Андреем Рогозой и внештатным агентом НАБУ Евгением Шевченко, детективом бюро Дмитрием Литвиненко и следователем киевского управления СБУ Дмитрием Москаленко. Также была передана переписка Рогозы с его бизнес-партнером Виталием Жуковым.

Напомним, в начале марта журналисты проекта BihusINFO обнародовали три материала о коррупции в оборонной сфере. Согласно расследованию, почти все правоохранительные органы Украины в течение последних лет знали о существовании сомнительных схем в украинском ОПК. Речь идет об СБУ, ГФС, НАБУ и ГП. В частности, была обнародована переписка руководителя компании «Оптимумспецдеталь» Рогозы с представителями указанных правоохранительных органов. Весной 2017 года военная прокуратура расследовала сделки Рогозы-Жукова, но затем решение о проведении обысков в «Укроборонпроме» исчезло из судебного реестра. Кроме того, компанию «Оптимумспецдеталь» в январе 2017 года удалили из перечня фиктивных компаний, а НАБУ выдало справку, которая разрешала фирме Рогозы работать с «Укроборонпромом».