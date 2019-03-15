Коррупция в оборонке: онлайн-исповедь Рогозы, заявление НАБУ «мы здесь ни при чем» и расследование Бигуса

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Racurs.ua

Недавно журналисты проекта Bihus.info обнародовали три материала о коррупции в оборонной сфере. Согласно расследованию, почти все правоохранительные органы Украины в течение последних лет знали о применении сомнительных схем в украинском ОПК. Речь идет о СБУ, ГФС, НАБУ и Генпрокуратуре. В частности, была обнародована переписка руководителя компании «Оптимумспецдеталь» Андрея Рогозы с представителями указанных правоохранительных органов. Весной 2017 года военная прокуратура расследовала сделки Рогозы-Жукова, но затем решение о проведении обысков исчезло из судебного реестра. Также «Оптимумспецдеталь» в январе 2017 года изъяли из перечня фиктивных компаний, а НАБУ выдало справку, которая позволяла фирме Рогозы работать с «Укроборонпромом».

В течение последней недели ряд руководителей правоохранительных органов по-разному реагировали на публикацию журналистского расследования. Сегодня в украинском сегменте соцсети Facebook появился эмоциональный рассказ владельца компании «Оптимумспецдеталь» Рогозы, обнародованный под псевдонимом Михаила Кириленко.

Исповедь Рогозы

«Я не зарабатывал на крови. Из-за Бигуса я стал для всех тем, кто зарабатывает на крови. Из-за Луценко — я стал для всех мошенником и контрабандистом», — посетовал Михаил Кириленко (вероятно, эта страница принадлежит Рогозе и умышленно была им переименована).

По словам Кириленко-Рогозы, он хочет публично спросить у генпрокурора Юрия Луценко и журналиста Дениса Бигуса о хищениях в украинском ОПК.

«Как мне сформировать, легализовать привезенные из России запчасти к бронетанковой технике, исключая конвертационный процесс? Как мне это юридически сделать?», — спрашивает Рогоза у Луценко.

По словам владельца фирмы-фигуранта журналистских расследований «Оптимумспецдеталь», он «за такую помощь армии все время платил так называемым конвертационным центрам 15%, и еще заплатил 20% в бюджет налогов и штрафов». Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, при поставке запчастей и комплектующих на госпредприятия, которые входят в концерн «Укроборонпром», Рогоза умышленно занизил суммы налоговых отчислений в бюджет на сумму 26,6 млн грн.

В то же время Рогоза отмечает, что в своих показаниях он обосновывал, каким образом формировалась цена.

«Как так получается, что под властью Гладковского, я работал с заводами „Укроборонпрома“ без копейки предоплаты — мы не получили ни одной предоплаты за весь период, учитывая то, что более 80% поставщиков заводов получали и получают от 40 до 100% предоплаты», — заявил Рогоза.

По его словам, он «выгрыз зубами» и отгрузил менее 3% запчастей к БТР, БМП, Т-64 от всех поставщиков только для четырех предприятий из 150, входящих в состав госконцерна.

«На общем фоне „Укроборонпрома“ я и моя фирма „Оптимумспецдеталь“ там где-то последняя в списке среди всех других поставщиков… На фоне общих объемов закупок запчастей я как блоха в стоге сена», — пишет Рогоза.

Владелец компании также требует от журналиста Бигуса опубликовать факты хищений у армии во времена Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко.

«Тебе (Бигусу — ред.) дали дописанные смс. Я отвечаю тебе реально: читая тексты твоих мультиков, я услышал 90% того, чего не было… Учитывая последствия, я считаю, что ты обязан разоблачить источник такой информации», — продолжает утверждать Рогоза.

Он отметил, что после публикации части журналистского расследования, в России были задержаны и арестованы перевозчики, которые транспортировали запчасти для украинской армии. Также ФСБ РФ перекрыла все «наши каналы получения контрабандным путем запчастей», которые больше нигде нельзя приобрести. Рогоза добавил, что в целом «много запчастей идет оттуда» (России — ред.). В то же время, другие перевозчики, как утверждает бизнесмен, сказали, что больше возить контрабандные запчасти не будут, поскольку легче наркотики перевезти, чем военные комплектующие.

Также он обвинил Бигуса в том, что публикация расследования журналистов «реально подорвала процессы ремонтов на всех танковых заводах».

«Я делал это для укрепления армии, думал немного заработаю, а из-за тебя, лживого пса, стал для всего государства торговцем на крови», — заявил Рогоза.

Кириленко-Рогоза эмоционально подчеркнул, что его не «крышевал» ни один орган, отмечая, что в течение двух лет у него и его родственников были проведены пять обысков, более 30-ти допросов.

«Мы каждый раз доказывали, что поставляем запчасти — реально ввозимые контрабандным путем только из России… Я говорил: да, я контрабандой завожу „железо“, да, я пользуюсь конвертацией бабок! Положите мне на стол схему, по которой я должен работать и я буду придерживаться этих правил!», — пишет Кириленко-Рогоза.

Он утверждает, что во время разговоров с правоохранителями, говорил: «если вы патриоты, то поймете меня и закроете глаза».

«Если лупанете мне и моим работникам подозрения, то кто тогда будет завозить запчасти? Вы, депутаты или дипломаты? Таких как я „делков“, как говорит Луценко, на всю страну всего пять человек, другие, я считаю, „мелкие барыги“, которые занимаются херомантией и химией, поставляют какую-то мелочь», — пишет владелец компании «Оптимумспецдеталь».

По его словам, у всех военных заводов была задолженность по выплатам его фирме. В пример бизнесмен приводит госпредприятие «Житомирский бронетанковый завод» (ЖБТЗ), который якобы более полугода возвращал примерно 16 млн грн долга, несмотря на то, что «деньги у них были».

«Они возвращали своим фирмам и своим фирмам платили предоплату… Уже 2,5 года я не могу забрать еще 3 млн грн, которые должен мне ЖБТЗ! Где же моя «крыша»?", — спрашивает Рогоза.

Также он опровергает факт накручивания цен на комплектующие для военной техники.

«Я доказал следствию из чего формировалась цена — пока не буду разглашать еще некоторые детали… Я даже четверть от этой суммы не заработал!», — заявляет бизнесмен.

Далее он рассказывает, что договориться и купить краденое на складах российской армии — это тяжкий труд, называя себя «работягой и бизнесменом».

«Я никогда не имел отношений с Гладковским… — и тут же уточняет — Любой бизнесмен должен иметь связи, поэтому я ходил на выставки и корпоративы. Так я хотел завязать связи с людьми, которые намного выше стоят, чем Гладковский».

По мнению Рогозы, журналистов использовали.

«Ответственность должна быть и моя — за налоги, и твоя — за глупый язык!», — написал Рогоза, обращаясь к Бигусу.

В то же время бизнесмен призвал Луценко предоставить ему возможность легализоваться и пообещал выполнить все требования.

«Получается такое — я иду на все риски, за свои, без предоплаты от государства, деньги, а государство выходит меня «поимело»! Ваши подчиненные мне два года выносят мозг. Более того, мне вручили подозрение с прямым текстом — или я нахожу деньги и компенсирую убытки или в тюрьму», — сетует Рогоза.

«Да, я хотел заработать бабла, но я хотел помочь тем людям, потому что уважаю их прежде всего как людей! И если вы почитаете показания так называемых соучастников — вы поймете, что меня развели! Я признаю, что «идиот», потому что за это взялся! И понес наказание минус год моей жизни, который я просидел в тюрьме! Но я не действовал как мошенник!», — резюмировал Рогоза.

Что говорил Луценко о Рогозе-мошеннике?

Генпрокуратура еще в 2017 году узнала о мошеннической схеме в сфере поставок запасных частей для предприятий «Укрборонпрома». В начале марта, по словам генпрокурора Юрия Луценко, его ведомство узнало о гражданине, который занимается поставками запчастей для военных заводов, но параллельно занимается не только определенными финансовыми сделками, но и чистым мошенничеством.

«Он требовал от жены одного из чиновников Януковича, который был в СИЗО, денег для подкупа правоохранителей. Военная прокуратура, которая вела дело этого чиновника, экс-заместителя министра экономики при Януковиче, узнала об этом, и во время операции задержала этого мошенника и даже двух действующих офицеров Службы безопасности Украины, которые с ним вместе планировали эту сделку», — заявил Луценко в эфире одного из телеканалов 6 марта.

В ведомстве Луценко считают, что Рогоза умышленно занизил суммы налоговых отчислений в бюджет на сумму 26,6 млн грн.

«После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства. Попутно напомню, что по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам — работникам СБУ еще в 2018 году было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое до сих пор рассматривается в Печерском райсуде», — сказал Луценко.

Напомним, в расследовании Bihus.info говорится, что Виталий Жуков и Андрей Рогоза — бизнес-партнеры сына экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря.

«В рамках этого дела мы видим переписку Рогозы и Жукова. Переписки Рогозы с Гладковским не существует, но переписка Рогозы и Жукова показывает осведомленность и Жукова, и Гладковского с тем, что делает Рогоза. С точки зрения человеческой логики все понятно: они соучастники. С юридической стороны мы обязаны: а) доказать подлинность этой переписки; б) получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда», — сказал Луценко.

Он добавил, что получением доказательств занимается военная прокуратура, в которую уже передали на экспертизу телефоны фигурантов. Генпрокурор также отметил, что в случае подтверждения подлинности переписки между фигурантами он не исключает вероятность объявления других подозрений, помимо Рогозы.

При чем здесь НАБУ? НАБУ утверждает, что ни при чем

Несмотря на эмоциональную исповедь Рогозы, недавно «Ракурс» сообщал о том, что еще 1 марта 2017 года НАБУ получило переписку в мессенджерах «Телеграмм» и Whatsapp между учредителем фирмы «Оптимумспецдеталь» бизнесменом Рогозой и внештатным агентом НАБУ Евгением Шевченко, детективом бюро Дмитрием Литвиненко, следователем киевского управления СБУ Дмитрием Москаленко. Также была передана переписка между Рогозой и его бизнес-партнером Виталием Жуковым. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ракурса».

Речь идет об онлайн-переписке в «Телеграмм» Рогозы и Москаленко, касающейся «решения вопроса» по уголовным производствам НАБУ, связанным с мошенническими действиями в отношении Сухомлина (об этом эпизоде вспоминал Луценко).

Кроме этого, Рогоза и внештатный агент НАБУ Шевченко общались в «Телеграмм» на тему организации встреч с руководством бюро по поводу поиска путей закрытия уголовных производств (речь идет, в частности, и об исключении ООО «Оптимумспецдеталь» из перечня фиктивных предприятий, который НАБУ передавало в «Укроборонпром»). На эту же тему бизнесмен общался с детективом бюро Литвиненко и бизнес-партнером Жуковым.

Вместе с тем, сегодня НАБУ обнародовало заявление, в котором утверждается, что в Антикоррупционном бюро никогда не было «дела «Оптимумспецдеталь»».

«Большинство из того, что продемонстрировано в сюжетах Bihus.info, НАБУ никогда не расследовало, зато расследовала Военная прокуратура и Генпрокуратура. Почему эти дела, которым не один год, и в которых, по словам Луценко, фигурируют лица, подследственные НАБУ, в НАБУ за эти годы ГП не передала, а направила лишь те материалы, в которых никоим образом эти лица не упоминаются?», — сообщает пресс-служба НАБУ.

Антикоррупционное бюро напоминает, что противоправная деятельность компании «Оптимумспецдеталь» зафиксирована в одном кейсе НАБУ — при закупках прицелов «Харьковским бронетанковым заводом». Напомним, что 14 марта в ходе заседания следственной комиссии Рады по коррупции в оборонке нардеп Иван Винник заявил, что начальная стоимость прицелов для танков Т-80 была 790 тыс. грн, а затем выросла до 1,9 млн грн.

В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не может получить от НАБУ материалы о коррупции в оборонном комплексе, и допустил, что директор бюро Артем Сытник знал об участии его подчиненных в незаконных схемах.