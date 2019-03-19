Погода в Украине 20 марта будет солнечной, но ночью возможен мокрый снег. Фото: УНИАН

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Погода в Украине 20 марта ожидается солнечная с переменной облачностью, в некоторых областях ночью возможен мокрый снег.

Ночью столбики термометров покажут от 2° мороза до 4° тепла, днем будет 7−13° выше нуля. Ветер обещают северо-западный и северный 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 марта ожидается солнечная, однако ночью синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью будет 0−2° выше нуля, днем — 7−9° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки также ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла, днем будет 8−10° выше нуля.

Одессе завтра тоже обещают солнечную погоду. Температура воздуха ночью — от 2° до 4° тепла, днем столбики термометров покажут 9−11° выше нуля.

В Днепре в среду существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха составит от 0−2° выше нуля, днем ожидается 9−11° тепла.

В Харькове завтра также без существенных осадков. Температура ночью — от 1° мороза до 1° тепла, днем — 9−11° выше нуля.

В Карпатах 20 марта прогнозируется солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью — от 1° мороза до 1° тепла, днем будет 8−10° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Киеве завтра будет неспокойной. Рано утром ожидается слабая геомагнитная буря, а в течение дня будут небольшие возмущения.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут увидеть на этой неделе суперлуние.