Нападение на судью в Киеве: стали известны подробности инцидента с обливанием зеленкой

Нападение на судью Усатого в Киеве

https://racurs.ua/n119583-napadenie-na-sudu-v-kieve-stali-izvestny-podrobnosti-incidenta-s-oblivaniem-zelenkoy.html

Ракурс

Стали известны подробности нападения на судью, которого облили зеленкой в ​​Киеве. Возле здания Высшей квалификационной комиссии судей, на улице Генерала Шаповала, неизвестный напал на судью Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Нападение произошло, когда судья собирался зайти на территорию ВККСУ и пройти квалификационное оценивание.

Усатый в 9.00 вышел из автомобиля, к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал. Правоохранители просматривают записи камер видеонаблюдения и разыскивают злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Усатый сообщил столичным правоохранителям, что в последнее время конфликтов у него ни с кем не возникало.

В 2017 году харьковские СМИ сообщали о некоторых делах, которые вел Усатый. Речь шла, в частности, и о пикетировании помещения Хозяйственного суда Харьковской области. Тогда жители города требовали ускорить процедуру банкротства футбольного клуба «Металлист». Дело рассматривал именно Виталий Усатый. Он часто откладывал слушания, что могло способствовать тогдашнему владельцу клуба — беглому олигарху Сергею Курченко — получать дополнительные доходы от сдачи в аренду спортивных комплексов и отсрочить возмещение долга перед «Харьковоблэнерго».

Сообщалось и о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков подарил Усатому наградное оружие — пистолет Макарова.