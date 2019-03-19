В Киеве совершено нападение на судью. Фото: Delfi

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Нападение на судью из Харьковской области произошло в Киеве во вторник, 19 марта.

Инцидент случился возле здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Напали на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого, он должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ.

«Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные постыдные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы», — отметили в пресс-службе комиссии.

В Национальной полиции пока не комментировали инцидент, подробности нападения пока неизвестны.

Напомним, в сентябре 2018 года в Киеве на судью Святошинского райсуда столицы Сергея Дячука напали возле собственного дома. Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц столицы.