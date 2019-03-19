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Краснокнижные животные стали героями серии картин киевского художника. Фото: Плейстоценовий парк - Чорнобиль

Новый «Квантовый скачок»: краснокнижные животные стали героями серии картин киевского художника (ФОТО)

19 мар 2019, 11:05
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Киевский художник Александр Грехов, который стал известным благодаря серии работ посвященной Кобзарю — «Квантовый скачок Шевченко», создал новые рисунки с краснокнижными животными.

Целью новой серии работ является привлечение внимания к проблеме вымирания животных, которые занесены в Красную книгу, сообщает 24 канал.

Новые работы созданы в свойственной для иллюстратора манере, на них также нарисованы усы, как у Шевченко. Рисунки были созданы по просьбе гуманистического движения UAnimals. Изображенные Греховым животные находятся на грани исчезновения.

Так, например, в Украине осталось всего лишь 400 особей рысей, около 250 особей бурых медведей, большая часть из которых живут в цирках. Тритон-карпатский существует только в украинских горах, а лося пытаются исключить из Красной книги.

Защита животных. Фото: Aleksandr Grekhov

Защита животных. Фото: Aleksandr Grekhov

Защита животных. Фото: Aleksandr Grekhov

Защита животных. Фото: Aleksandr Grekhov


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