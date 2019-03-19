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Власти сообщили цену и сроки строительства метро на Виноградарь, фото — ТСН

Метро на Виноградарь: власти сообщили стоимость и сроки строительства (ВИДЕО)

19 мар 2019, 10:52
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Стоимость строительства метро на столичный жилой массив Виноградарь обойдется властям Киева в 6 млрд грн.

В такую ​​сумму оценил стоимость ввода в эксплуатацию станций «Мостицкая» и «Проспект Правды» президент Петр Порошенко.

Глава государства и мэр Киева Виталий Кличко утром 19 марта инспектировал строительные работы на новых станциях ветки метро на жилой массив Виноградарь.

Мэр Киева Кличко сообщил, что ориентировочно две станции на Виноградаре могут открыть в декабре 2021 года.

Порошенко заявил, что благодаря децентрализации столица будет обладать достаточными ресурсами, чтобы дофинансировать строительство. Он сообщил, что в 2018 году за счет проведения взаимозачетов городу из госбюджета на первую очередь строительства станций Сырецко-Печерской линии направили 2,5 млрд грн. В этом году планируется направить на эти цели еще 1,5 млрд грн.

Напомним, что в феврале этого года предприятие «Киевский метрополитен» отменило тендер на разработку проекта строительства линии метро на Троещину. Подольско-Воскресенская линия должна проходить от Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Источник: Ракурс


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