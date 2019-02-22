Метро на Троещину: стала известна причина отмены тендера

Строительство метро на Троещину снова откладывается, фото — tov-tob.livejournal.com

https://racurs.ua/n118514-metro-na-troeschinu-stala-izvestna-prichina-otmeny-tendera.html

Racurs.ua

Предприятие «Киевский метрополитен» отменило тендер на разработку проекта строительства линии метро на Троещину.

Подольско-Выгуровская линия должна проходить от Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина. Об отмене тендера 22 февраля сообщает сайт системы государственных закупок ProZorro.

«Сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг», — так сформулировано причину приостановки конкурса на общую сумму 148,5 млн грн в протоколе тендерного комитета.

О закупке услуг на разработку технико-экономического обоснования строительства метро говорилось в распоряжении КГГА и программе развития столицы на 2018−2020 годы. Однако в программе средств на метро не предусмотрено.

Сразу после отмены тендера пресс-служба «Киевского метрополитена» в Твиттер сообщила, что оснований для беспокойства нет: новый тендер будет объявлен повторно в ближайшие дни после «обновления некоторых параметров в соответствии с законодательством». На предприятии напомнили, что тендер строительства ветки на Виноградарь также проходил в несколько этапов, но все процедуры закончены и сейчас обустраиваются строительные площадки.

Напомним, что тендер на проведение проектных работ строительства метро на Троещину столичный метрополитен объявил в ноябре прошлого года. Согласно документации, новая Подольско-Воскресенская линия метро с двумя электродепо должна проходить от Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина.