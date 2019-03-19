Центр российских кибератак располагался в Чехии. Фото: Новый Мир

https://racurs.ua/n119572-bazu-rossiyskih-hakerov-obnarujili-na-territorii-chehii-smi.html

Ракурс

Крупный российский центр кибератак обнаружили в Праге. Российские спецслужбы обустроили базу хакеров на двух компьютерных фирмах.

Эти компании формально продавали компьютерную технику и программное обеспечение, но их сотрудники были причастны к осуществлению хакерских атак из собственных компьютеров. Часть персональных компьютеров в Чехию завезли на автомобилях российского посольства с дипломатическими номерами. Об этом говорится в журналистском расследовании журнала Respekt.

Хакерская группа могла сотрудничать с несколькими аналогичными российскими ячейками, действующими в других странах. Киберпреступники, подчиненные РФ, были не только россиянами, но и гражданами Чехии.

Чешские спецслужбы раскрыли центр кибератак еще в начале 2018 года. В ходе операции были задержаны несколько российских и чешских граждан. К этому времени итоги спецоперации широко не разглашались.

Напомним, американские эксперты по кибербезопасности увидели признаки изменения российскими интернет-троллями стратегии действий, направленных на срыв выборов в Соединенных Штатах в 2020 году. Подконтрольные российским спецслужбам злоумышленники начали пропагандировать сообщение на политически спорные темы через фальшивые аккаунты в социальных медиа, вместо того, чтобы самим создавать пропаганду.