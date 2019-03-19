Самые дорогие города мира назвали эксперты. Фото: Главная ТУРНЕ

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Ракурс

Самые дорогие города мира назвали эксперты. На первом месте рейтинга оказались сразу три города: Париж, Сингапур и Гонконг.

Исследователи Economist Intelligence Unit изучили цены на услуги в 133 городах мира и, основываясь на этих данных составили рейтинг, сообщает «Медуза».

При составлении указанного рейтинга учитывались цены на услуги и продукты 160 видов категорий, а также индекс уровня жизни.

Согласно данным рейтинга, в ТОП-10 самых дорогих городов мира также вошли Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк. На десятой позиции оказалось сразу два города — Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Эксперты также назвали и самые дешевые города для жизни. В рейтинг вошли города Латинской Америки и Азии. Так, одними из самых дешевых для жизни названы индийские города Ченнаи, Бангалор и Нью-Дели, пакистанский Карачи, сирийская столица Дамаск, столица Узбекистана — Ташкент, казахстанский Алматы, нигерийский Лагос, а также столица Венесуэлы — Каракас и аргентинский Буэнос-Айрес.