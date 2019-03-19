Человеческий мозг способен воспринимать изменения магнитного поля – ученые. Фото: крамола

https://racurs.ua/n119570-chelovecheskiy-mozg-sposoben-vosprinimat-izmeneniya-magnitnogo-polya-uchenye.html

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Восприятие магнитного поля у людей обнаружила команда ученых из Японии и США. Подобное восприятие птицы используют, чтобы находить направление. Однако, как может использовать эту способность организма человек, ученым предстоит выяснить.

Для своего эксперимента исследователи отобрали 26 человек. Добровольцев по очереди помещали в темное изолированное от звуков помещение. Затем ученые искусственно создавали магнитное поле, которое по показателям равнялось Земному. Исследователи постоянно меняли направление силовых линий поля и регистрировали активность мозга подопытных. Передает naked-sciene, ссылаясь на публикацию в журнале eNeuro.

Таким образом ученые сымитировали естественные изменения геомагнитного поля при движении человека, а неподвижность добровольцев уменьшила уровень сенсомоторных сигналов до минимума. Полученные данные ученые сравнивали с показателями тех испытуемых, для которых магнитное поле оставили статичным.

В результате анализа удалось выяснить, что при вращении магнитного поля против часовой стрелки амплитуда волн альф-ритма ослабевает на четверть. Работу альфа-волн связывают с расслабленным состоянием человека, когда он не обрабатывает данные. Волны ослабевают, когда мозг начинает обрабатывать сенсорную информацию. Подобную деятельность ученые зафиксировали у подопытных при изменении магнитного поля. Таким образом, ученые обнаружили, что человеческий мозг воспринимает магнитные поля и даже анализирует. Однако, для чего мозг использует это восприятие пока неизвестно.

Отметим, что мозг фиксировал только вращение магнитного против часовой стрелки (как в северном полушарии планеты). Другие сигналы мозг игнорировал как заведомо ложные. Подобной способностью владеют только некоторые животные, которые ее используют при столкновении с нарушенными магнитными полями (во время грозы).

Ранее сообщалось, что северный магнитный полюс дрейфует в Россию.