Северный магнитный полюс движется в направлении Сибири со скоростью более 50 км в год, фото: steemitimages.com

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Racurs.ua

Северный магнитный полюс Земли стремительно дрейфует из канадской Арктики в направлении российской Сибири.

Скорость движения составляет примерно 55 км в год. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 2017 году магнитный полюс уже пересек международную линию перемены дат (условную линию на поверхности Земли, при пересечении которой дата меняется на один день вперед или назад, в зависимости от направления движения).

Магнитный полюс движется так быстро, что это уже становится проблемой для систем навигации в смартфонах и подобных приборах. Так, устанавливаемый в смартфонах компас, кроме своих прямых функций, помогает более точно определять направление движения пользователя и положение навигационных спутников в условиях сложного приема.

Несмотря на наличие современных спутниковых систем навигации, таких как GPS, самолеты и корабли также используют направленный на северный магнитный полюс компас как резервную систему навигации. Впрочем, на работу самих спутников GPS положение магнитного полюса не влияет.

Кроме того, американские военные используют магнитный север для навигации и сброса грузов с самолетов, а названия взлетно-посадочных полос аэропортов зависят от положения относительно северного магнитного полюса и изменяются в результате его перемещения. Например, взлетно-посадочную полосу аэропорта в Фэрбенксе (Аляска) переименовали с 1L-19R на 2L-20R в 2009 году.

Национальная администрация США по вопросам океанических и атмосферных исследований, как правило, обновляет расположение северного магнитного полюса каждые пять лет, но на этот раз это произошло раньше из-за его «достаточно быстрого» движения, отмечает геофизик Университета Колорадо Арно Шуллята.

С 1831 года, когда положение северного магнитного полюса впервые установили в канадской Арктике, он переместился на расстояние около 2,3 тыс. км в направлении Сибири. С 2000 года скорость его движения подскочила с 15 км до 55 км в год.

Причина — турбулентность внешнего ядра Земли. Существует горячий жидкий океан железа и никеля в ядре планеты, движение которого генерирует электрическое поле, отмечает геофизик Университета Мэриленда Даниэль Летроп.

«Оно имеет изменения, похожие на погоду, — рассказывает Летроп. — Мы можем просто назвать это магнитной погодой».

В то же время южный магнитный полюс движется гораздо медленнее, чем северный.

Вообще магнитное поле Земли становится слабее. Ученые считают, что оно, в конце концов, перевернется и северный и южный полюс изменят полярность, как магнит, который опрокидывается. Это происходило много раз в истории Земли.

«Не вопрос, произойдет ли это, вопрос — когда», — отмечает Летроп.

Ученые считают, что этот процесс не будет быстрым и займет около тысячи лет.

Напомним, недавно ученые установили, почему северное сияние отличается от южного.