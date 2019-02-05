Задержали «ковбоя»: в Одесской области подозреваемый в убийстве пытался скрыться от полиции верхом на коне (ФОТО)

Злоумышленник верхом на коне убегал от полиции. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Верхом на лошади убегал от полицейских подозреваемый в убийстве. Это произошло 4 февраля в Любашевском районе Одесской области.

Во время задержания преступника, который разыскивался за убийство, совершенное еще в 2017 году, подозреваемый вскочил на коня и начал убегать. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

Убегая, злоумышленник направил коня на одного из полицейских. Правоохранителю пришлось применить травматический пистолет для того, чтобы остановить злоумышленника.

«Лошадь осмотрел ветеринар, с ней все в порядке, поэтому можно уверенно заявить, что «в результате съемок вестерна ни одно животное не пострадало», — говорится в сообщении.

В то же время издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре утверждает, что полиции пришлось целиться в лошадь. При этом бандит после падения с лошади не перестал сопротивляться и был обезврежен только точным выстрелом в голову из травматического пистолета. Задержанному и коню оказали необходимую помощь.

Напомним, 2 февраля украинские военнослужащие совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка задержали группу неизвестных, которые приближались к одному из арсеналов Министерства обороны Украины.