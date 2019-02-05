Продану разрешили бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу / Фото: Facebook

https://racurs.ua/n117741-prodanu-razreshili-beskontrolno-peredvigatsya-i-vyezjat-za-granicu.html

Racurs.ua

Мирослав Продан, бывший и. о. председателя Государственной фискальной службы, которого подозревают в незаконном обогащении на 89 млн грн, получил свободу действий вопреки ходатайству прокуроров из Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Соломенский районный суд Киева удовлетворил требования представителей прокуратуры лишь частично и теперь экс-глава ГФС может бесконтрольно передвигаться, в том числе и выезжать за границу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Решение следственного судьи обжалованию не подлежит. Мотивы принятия такого решения неизвестны, в суде объявили лишь краткий текст постановления.

Отметим, что дело Продано рассматривалось в суде накануне. Суд решал, должен ли экс-чиновник продолжать носить электронный браслет. В итоге было принято решение применить иную меру пресечения — личное поручительство.

Как известно, Антикоррупционная прокуратура подозревает Продана в незаконном обогащении на 89 млн грн. Еще 5 сентября Кабмин уволил его с должности и. о. главы Фискальной службы, а 16 ноября САП сообщила Продану о подозрении.