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В самоуничтожившейся картине Бэнкси деактивировали шредер. Фото: iz.ru
В самоуничтожившейся картине Бэнкси деактивировали шредерhttps://racurs.ua/n117740-v-samounichtojivsheysya-kartine-benksi-deaktivirovali-shreder.htmlRacurs.ua
В самоуничтожившейся картине Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» деактивировали шредер.
На данный момент картина демонстрируется в музее Фридера Бурда в Баден-Бадене, и сотрудники опасались, что посетители могут привести в действие шредер и уничтожить шедевр полностью, сообщает «ВВС Россия».
На процедуру деактивации шредера сотрудники музея пригласили журналистов и фотографов. Эксперты в белых перчатках достали картину из рамы и обезвредили вмонтированный шредер.
Напомним, в октябре 2018 года на аукционе Sotheby’s в Лондоне после продажи за 860 тыс. фунтов картина «Девочка с воздушным шаром» неожиданно наполовину самоуничтожилась. Это случилось из-за встроенного в раму шредера.
Участница аукциона, купившая картину, решила не отказываться от шедевра и сейчас работа находится в долгосрочном займе у музея Штутгарта. По словам автора работы, он хотел полностью уничтожить полотно, а не только на две трети.