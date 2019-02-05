В самоуничтожившейся картине Бэнкси деактивировали шредер. Фото: iz.ru

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В самоуничтожившейся картине Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» деактивировали шредер.

На данный момент картина демонстрируется в музее Фридера Бурда в Баден-Бадене, и сотрудники опасались, что посетители могут привести в действие шредер и уничтожить шедевр полностью, сообщает «ВВС Россия».

На процедуру деактивации шредера сотрудники музея пригласили журналистов и фотографов. Эксперты в белых перчатках достали картину из рамы и обезвредили вмонтированный шредер.

Напомним, в октябре 2018 года на аукционе Sotheby’s в Лондоне после продажи за 860 тыс. фунтов картина «Девочка с воздушным шаром» неожиданно наполовину самоуничтожилась. Это случилось из-за встроенного в раму шредера.

Участница аукциона, купившая картину, решила не отказываться от шедевра и сейчас работа находится в долгосрочном займе у музея Штутгарта. По словам автора работы, он хотел полностью уничтожить полотно, а не только на две трети.