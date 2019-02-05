Адвокат Александр Шадрин. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n117718-sluhi-o-korrupcii-v-sudah-silno-preuvelicheny-advokat.html

Racurs.ua

Главное последствие судебной реформы в Украине состоит в том, что уволилось очень много судей, и это сказалось на отправлении правосудия. Об этом в интервью «Ракурсу», полная версия которого выйдет вечером 5 февраля, заявил адвокат Александр Шадрин.

По его словам, сегодня важна не так высокая квалификация судей, как вообще их наличие: «Сейчас в апелляции одна коллегия — трое судей рассматривают уголовные дела всей Харьковской области. Судебные заседания назначают на октябрь. А многие ведь застряли в СИЗО».

«Мы все заинтересованы в том, чтобы укреплять доверие к суду. Чтобы люди шли с проблемами в суд, а не выясняли отношения со стрельбой и поджогами. Но общественное мнение формируется в противоположном направлении, притом высшими должностными лицами», — отмечает юрист.

По его словам, о том, что в Украине плохие суды, первым начал заявлять еще президент Виктор Ющенко: «Ющенко, который пришел к власти через третий тур именно благодаря суду, первым начал клеймить суды, обвиняя в коррупции. С тех пор это вошло в моду — каждый говорил, какой плохой суд».

Что касается коррупции в судах, то, по мнению Александра Шадрина, слухи о ней сильно преувеличены.

«Я практикующий адвокат уже почти семь лет, и не было такой ситуации, чтобы судья хотя бы намекнул на вознаграждение за нужное решение. Я считаю, что слухи о коррупции сильно преувеличены. Слишком многое и далеко не всегда обоснованно списывают на коррупцию в судах. Большинство судей, по моему опыту, — порядочные люди. Возможно, они не всегда независимы и принимают какие-то решения, потому что боятся Генпрокуратуры. Печерский суд Киева, может, привык к такому уровню, а в регионе прокурор области — это Бог, не говоря уж о Генеральной прокуратуре», — говорит адвокат.