Канада ввела новые санкции против Российской Федерации. Фото:

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Канада вводить нові санкції проти Російської Федерації.

Санкційний список розширилися ще 162 особами та компанії. Запроваджено санкції проти суден тіньового флоту, енергетики, військово-промислового комплексу та пропагандистського секторів Росії. Про це 16 червня заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту лідерів G7 у Франції.

Цей пакет стосуватиметься загалом 162 фізичних та юридичних осіб, а також суден — усіх активів російської військової машини, — заявив прем'єр-міністр.

За словами Карні, канадський уряд продовжуватиме підтримувати Україну та чинити економічний тиск на Росію. Лише в 2026 році Канада надала Україні військової допомоги на 2,8 млрд дол, а також запровадив санкції проти понад 3,4 тис. російських компаній та фізосіб, а також проти понад 600 суден «тіньового флоту».

Прем'єр Канади також заявив, що в Україну прямують засоби ППО в рамках PURL.

Нагадаємо, 15 червня Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти РФ, які були спрямовані, зокрема, проти військово-промислового комплексу РФ, її тіньового флоту та пропаганди. Обмеження запроваджені проти 34 фізичних і 47 юридичних осіб.