Валерий Лобановский попал в список лучших тренеров в истории футбола. Фото: UA-Football

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Ракурс

Валерий Лобановский включен изданием France Football в десятку лучших тренеров в истории футбола.

Украинец оказался на шестой позиции. Издание во время создания рейтинга опиралось на рейтинг тренеров в клубе, продолжительность карьеры, достижения и тому подобное. Об этом говорится на сайте France Football.

На первом месте оказался Ринус Михелс из Нидерландов, который в свое время тренировал «Аякс», «Барселону» и сборную Нидерландов. На втором месте расположился легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон из Шотландии, итальянец Арриго Сакки, тренировавший «Милан» и сборную Италии занял третье место. Четвертый в списке испанец Пеп Гвардиола — действующий наставник «Манчестер Сити» и экс-тренер «Барселоны».

Француз Эленио Эррера занял седьмое место. Итальянец и нынешний тренер «Наполи» Карло Анчелотти, который в свое время был тренером «Милана», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии», на восьмой позиции. Эрнст Хаппель из Австрии, тренировавший «Фейенорд» и «Гамбург, на девятой позиции. На десятом месте шотландец Билл Шенкли — бывший тренер английского «Ливерпуля».

Как известно, Валерий Лобановский считается самым титулованным тренером в истории советского и украинского футбола. В «Динамо» он дважды становился обладателем Кубка кубков УЕФА, Суперкубока УЕФА, восемь раз становился чемпионом СССР и пять раз Украины, вииграл шесть Кубков СССР и три Кубка Украины. Лобановский умер в 2002 году.

Напомним, на прошлой неделе известный французский футболист и тренер Зинедин Зидан вернулся в мадридский «Реал». Специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года.