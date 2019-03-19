Игра престолов: телеканал НВО запустил промо-квест для фанатов сериала. Фото: Новые Известия

https://racurs.ua/n119581-igra-prestolov-telekanal-nvo-zapustil-promo-kvest-dlya-fanatov-seriala-video.html

Ракурс

Квест для фанатов «Игры престолов» создал телеканал НВО. Участники квеста #затрон за ограниченное количество времени должны найти трон.

Всего участники квеста должны будут найти шесть тронов, которые спрятаны в шести разных локациях, сообщается в Twitter-аккаунте сериала.

Для того, чтобы принять участие в квесте необходимо просмотреть 360° видео, которое создатели активности выложили на промо-сайте. Это видео можно просмотреть в течение определенного времени и до момента его исчезновения на сайте нужно сообщить, где спрятан трон.

Первый трон участникам квеста необходимо найти в неизвестном лесу. Со временем на сайте появятся и другие видео со спрятанными тронами.

Напомним, ранее телеканал НВО обнародовал первый трейлер последнего сезона «Игры престолов». В двухминутном трейлере показаны почти все главные герои. Сообщается, что последний сезон будет состоять из шести эпизодов и стартует 14 апреля.