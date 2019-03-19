Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Игра престолов: телеканал НВО запустил промо-квест для фанатов сериала. Фото: Новые Известия

Игра престолов: телеканал НВО запустил промо-квест для фанатов сериала (ВИДЕО)

19 мар 2019, 12:21
999

Квест для фанатов «Игры престолов» создал телеканал НВО. Участники квеста #затрон за ограниченное количество времени должны найти трон.

Всего участники квеста должны будут найти шесть тронов, которые спрятаны в шести разных локациях, сообщается в Twitter-аккаунте сериала.

Для того, чтобы принять участие в квесте необходимо просмотреть 360° видео, которое создатели активности выложили на промо-сайте. Это видео можно просмотреть в течение определенного времени и до момента его исчезновения на сайте нужно сообщить, где спрятан трон.

Первый трон участникам квеста необходимо найти в неизвестном лесу. Со временем на сайте появятся и другие видео со спрятанными тронами.

Напомним, ранее телеканал НВО обнародовал первый трейлер последнего сезона «Игры престолов». В двухминутном трейлере показаны почти все главные герои. Сообщается, что последний сезон будет состоять из шести эпизодов и стартует 14 апреля.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке после 30 лет правления страной (ВИДЕО)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Оппозиция считает, что Назарбаев планирует передать власть своему племяннику Самату Абишу, который работает в Комитете национальной безопасности

Новости мира
15:45

Легендарный наставник «Динамо» Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории футбола (ВИДЕО)

Авторитетное спортивное издание France Football включило легендарного тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров в истории футбола

Новости Украины
12:24