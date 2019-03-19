В США военные закупят экзоскелеты для обслуживания самолетов. Фото: xEXE club

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В США военные заказали экзоскелеты для обслуживания самолетов. Для испытаний закупят экзоскелеты Guardian XO от американского изготовителя Sarcos. Если тестирование техники пройдет успешно, эти модели приобретут для использования в обслуживании самолетов и операциях по разгрузке-погрузке.

Экзоскелеты, которые заинтересовали американских военных, подходят для работы с грузами весом до 90 кг. Планируется, что их можно будет использовать для ремонта и обслуживания самолетов, а также для погрузки оборудования. Об этом сообщает Breaking Defense, передает n+1.

Заказанные экзоскелеты являются полноразмерными моделями и поддерживают тело оператора с коэффициентом усиления 1 к 20. Таким образом груз в 90 кг человек будет ощущать как 4,5 кг. Передвигаться при этом можно будет со скоростью до 5,6 км/ч.

Аккумулятора экзоскелета хватит на 8 часов работы и Guardian XO позволяет горячую замену аккумуляторов. Компания-производитель на данный момент разрабатывает серийную версию экзоскелета. Ожидается, что разработка завершится до конца текущего года и уже в следующем году их начнут поставлять заказчикам.

В компании рассказали, что, кроме военных, к ним обратились авиаперевозчик Delta, BMW, строительная компания Bechtel, промышленная организация General Electr и множество других. Им образцы для испытаний предоставят уже до конца этого года.

Отметим, что военные многих стран мира планируют пополнить боевую экипировку солдат экзоскелетами. Такая заинтересованность основывается на повышении боевых возможностей военнослужащих с меньшими энергозатратами. Также солдаты смогут брать с собой больше боеприпасов и провизии. Однако, для боевой экипировки ныне существующие экзоскелеты не подходят.

Ранее сообщалось, что американские военные провели испытания новых беспилотников, которые будут работать в паре с истребителями и возьмут на себя часть нагрузки.