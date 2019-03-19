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В США военные закупят экзоскелеты для обслуживания самолетов. Фото: xEXE club

В США военные закупят экзоскелеты для обслуживания самолетов (ФОТО)

19 мар 2019, 12:00
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В США военные заказали экзоскелеты для обслуживания самолетов. Для испытаний закупят экзоскелеты Guardian XO от американского изготовителя Sarcos. Если тестирование техники пройдет успешно, эти модели приобретут для использования в обслуживании самолетов и операциях по разгрузке-погрузке.

Экзоскелеты, которые заинтересовали американских военных, подходят для работы с грузами весом до 90 кг. Планируется, что их можно будет использовать для ремонта и обслуживания самолетов, а также для погрузки оборудования. Об этом сообщает Breaking Defense, передает n+1.

Заказанные экзоскелеты являются полноразмерными моделями и поддерживают тело оператора с коэффициентом усиления 1 к 20. Таким образом груз в 90 кг человек будет ощущать как 4,5 кг. Передвигаться при этом можно будет со скоростью до 5,6 км/ч.

Экзоскелеты позволят военным без труда поднимать тяжелый груз. Фото: Sarcos

Аккумулятора экзоскелета хватит на 8 часов работы и Guardian XO позволяет горячую замену аккумуляторов. Компания-производитель на данный момент разрабатывает серийную версию экзоскелета. Ожидается, что разработка завершится до конца текущего года и уже в следующем году их начнут поставлять заказчикам.

В компании рассказали, что, кроме военных, к ним обратились авиаперевозчик Delta, BMW, строительная компания Bechtel, промышленная организация General Electr и множество других. Им образцы для испытаний предоставят уже до конца этого года.

Полноразмерный экзоскелет, который заказали американские военные. Фото: Sarcos

Отметим, что военные многих стран мира планируют пополнить боевую экипировку солдат экзоскелетами. Такая заинтересованность основывается на повышении боевых возможностей военнослужащих с меньшими энергозатратами. Также солдаты смогут брать с собой больше боеприпасов и провизии. Однако, для боевой экипировки ныне существующие экзоскелеты не подходят.

Ранее сообщалось, что американские военные провели испытания новых беспилотников, которые будут работать в паре с истребителями и возьмут на себя часть нагрузки.


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