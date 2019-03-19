Появился тизер-трейлер фильма о Балухе. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n119579-treyler-filma-o-politzakluchennom-vladimire-baluhe-poyavilsya-v-seti-video.html

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Документальный фильм об осужденном в Крыму украинском активисте Владимире Балухе сняла группа телепроекта «Крым.Реалии». Тизер ленты опубликовали в сети.

Съемочная группа посетила оккупированный полуостров Крым, чтобы рассказать жизненную историю украинца. В фильме есть кадры, которые ранее не публиковались, а также новые интервью. Об этом 19 марта сообщает «Крым.Реалии».

По словам автора проекта, журналиста «Крым.Реалии» Анжелики Руденко, цель фильма — рассказать людям об истории Владимира Балуха.

«О его уголовном деле мы знали в деталях, а вот историю его жизни — нет. Поэтому-смотрите о Балухе: брате, сыне, отце и муже», — отметила она"

Премьера документального фильма «Балух» состоится 27 марта. Ленту покажут в Киеве в рамках XVI Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Ранее сообщалось, что на днях политзаключенного Владимира Балуха доставили в одну из колоний Тверской области России. В какой именно колонии находится украинский гражданин, сейчас выясняют правозащитники.

Напомним, 5 июля 2018 года подконтрольный России суд Крыма приговорил Владимира Балуха до четырех лет и 11 месяцев колонии, а также заставил выплатить штраф. Политический заключенный объявил длительную голодовку, из-за этого у него существенно ухудшилось здоровье.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала украинца в декабре 2016 года. Российские спецслужбы инкриминировали ему хранение 90 патронов и тротиловых шашек. Однако, вероятно, что репрессии в отношении Балуха связанные с его проукраинской позицией — за флаг Украины, который висел во дворе его дома. Также он установил на своем доме табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».