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Ракурс
Ремонт Шулявского моста, фото — Фейсбук

Ремонт Шулявского моста: что происходит на путепроводе и страдают ли водители (ФОТО, ВИДЕО)

19 мар 2019, 11:42
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На Шулявском мосту в Киеве начали демонтировать сети наружного освещения и контактной сети — опоры, кронштейны, светильники. Кроме того, разбирают асфальтобетонное покрытие проезжей части и бортовые камни, а также демонтируют перила и барьерное ограждение.

О состоянии работ на мосту 19 марта сообщила в Фейсбук Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.

Ремонт Шулявского моста

Конструкции Шулявского моста над проезжей частью проспекта Победы начнут разбирать во второй декаде апреля. При этом движение транспорта по проспекту полностью закрывать не будут. Демонтаж балок будут проводить в ночное время.

Ремонт Шулявского моста

Ремонт Шулявского моста

Начало работ на путепроводе обусловило трудности для водителей. В первые дни на подъездах к мосту образовались пробки. Утром 19 марта автомобилистам трудно проехать на отрезке проспекта Победы от метро «Берестейская» до метро «Шулявская» по направлению к центру столицы.

Ремонт Шулявского моста, пробки в Киеве, фото — скриншот Гугл

С 16 марта Шулявский мост перекрыли для выполнения реконструкции. Движение транспорта организовали прилегающими улицами. К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина — 741 м), поворотных съездов и реконструкцию подземного пешеходного перехода.

Движение транспорта на время реконструкции организовали прилегающими улицами. На путях объезда ввели одностороннее движение автотранспорта следующим образом: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова переведены в режим одностороннего движения. Улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также работают в режиме одностороннего движения.

Ремонт Шулявского моста, объездные пути

Ремонт Шулявского моста, объездные пути

Ремонт Шулявского моста, объездные пути

Ремонт Шулявского моста, объездные пути

Источник: Ракурс


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