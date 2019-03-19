Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Суперлуние смогут увидеть украинцы на этой неделе. Фото: Москва-Центр

Суперлуние смогут увидеть украинцы на этой неделе (ИНФОГРАФИКА)

19 мар 2019, 11:39
999

«Червивое» суперлуние смогут наблюдать украинцы ночью 21 марта.

Очень большую Луну можно будет увидеть в 3.43 утра по киевскому времени в четверг. Месяц будет казаться на 10% больше, чем обычно, сообщает «Главком», ссылаясь на Space.com.

Отмечается, что полнолуние украинцы увидят через день после того, как Луна окажется в перигее — ближайшей к Земле точке. Также увидеть очень большой месяц можно будет через несколько часов после весеннего равноденствия.

Название «червивая» Луна это явление получило из-за изменений в погоде. Считается, что в это время земля начинает прогреваться и становится более теплой и влажной, поэтому появляются первые дождевые черви.

Суперлуние смогут увидеть украинцы на этой неделе. Фото: space.com


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке после 30 лет правления страной (ВИДЕО)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Оппозиция считает, что Назарбаев планирует передать власть своему племяннику Самату Абишу, который работает в Комитете национальной безопасности

Новости мира
15:45

Легендарный наставник «Динамо» Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории футбола (ВИДЕО)

Авторитетное спортивное издание France Football включило легендарного тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Валерия Лобановского в десятку лучших тренеров в истории футбола

Новости Украины
12:24