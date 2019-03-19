Суперлуние смогут увидеть украинцы на этой неделе. Фото: Москва-Центр

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Ракурс

«Червивое» суперлуние смогут наблюдать украинцы ночью 21 марта.

Очень большую Луну можно будет увидеть в 3.43 утра по киевскому времени в четверг. Месяц будет казаться на 10% больше, чем обычно, сообщает «Главком», ссылаясь на Space.com.

Отмечается, что полнолуние украинцы увидят через день после того, как Луна окажется в перигее — ближайшей к Земле точке. Также увидеть очень большой месяц можно будет через несколько часов после весеннего равноденствия.

Название «червивая» Луна это явление получило из-за изменений в погоде. Считается, что в это время земля начинает прогреваться и становится более теплой и влажной, поэтому появляются первые дождевые черви.