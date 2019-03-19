Реформа медицины в Украине: за дорогими антибиотиками придется стоять в очереди

Реформа медицины в Украине. Антибиотики

https://racurs.ua/n119545-reforma-mediciny-v-ukraine-za-dorogimi-antibiotikami-pridetsya-stoyat-v-ocheredi.html

Ракурс

Кабмин разработал национальный план борьбы с антибиотикорезистентностью. Хорошо звучит, но последствия будут плачевными. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» пишет эксперт по вопросам здравоохранения, основатель Украинского медицинского экспертного сообщества Дмитрий Подтуркин.

Планом предусмотрен со второго квартала 2020 года отпуск антибиотиков в аптеках только по рецепту врача. Выписывать каждый рецепт будут только в определенных случаях заболеваний, каждый из которых будет на отдельном учете и о нем будут сообщать в государственный регуляторный орган.

По словам эксперта, опыт развитых стран свидетельствует: не запрет продажи без рецептов, а именно оплата государством приобретенных в аптеке лекарств является реальным фактором борьбы с самолечением и неправильными назначениями.

«Наши же „реформаторы“ спутали причину со следствием и предлагают ввести запрет на продажу антибиотиков без рецепта без главного — государственной компенсации пациентам стоимости отпущенных по рецепту лекарств. И все потому, что Минздрав изначально в своей медреформе ориентировался исключительно на бюджетное финансирование здравоохранения, а на реализацию таких расширенных программ реимбурсации в украинском бюджете денег нет и не будет, даже в далекой перспективе», — подчеркивает Подтуркин.

Он также отмечает, что после внедрения отпуска лекарств только по рецептам семейные врачи получат еще большую нагрузку. А для пациентов рецептурный отпуск лекарств будет означать очереди, очереди и еще раз очереди. Кроме того, цены на лекарства будут расти. В результате мы получим недоступность лечения антибиотиками для пациентов и рост цен на них.

По мнению эксперта, только медицинская страховка позволит внедрить полную или частичную компенсацию на основные лекарства, закупаемые пациентами в аптеке. Также нужно решить вопрос универсальной доступности фармакотерапии для всех категорий пациентов независимо от их социального статуса. А еще — решить проблему некорректного назначения антибиотиков.

«Финансирование лечения государством, а не запрет на лечение за средства самих пациентов решит проблему», — считает Подтуркин.