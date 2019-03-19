В Египте обнаружили корабль, который пролежал в реке 2,5 тыс. лет. Фото: terra-z

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В Египте обнаружили корабль, который пролежал в реке Нил около 2,5 тыс. лет. О подобных кораблях писал Геродот в одном из фрагментов «Историй», которые были опубликованы около 450 года до н. э. Вероятность существования кораблей с такой конструкцией была загадкой многие годы.

Необычные грузовые суда Египта Геродот называл барисами. На рисунках древнегреческого историка можно заметить, что рулевая ось корабля проходит через отверстие в киле, а сама конструкция состоят словно из кирпичной кладки, которую выложили папирусом. Информация о такой системе в эпоху фараонов встречалась и в других источниках, но достоверных доказательств ее существования ученые до сих пор не находили. Об этом сообщает «Популярная механика».

Корабль обнаружили в районе затонувшего портового города Тонис-Гераклион. Ранее ученые обнаружили здесь свидетельства крушения более 70 кораблей и изъяли огромное количество древних артефактов.

Обнаруженный барис хорошо сохранился — ученые смогли исследовать около 70% его корпуса. Археологи отмечают, что спустя тысячи лет наконец получили доказательства слов Геродота.

Обшивка корабля выложена в шахматном порядке, а для ее крепления использовали шипы длиной до 2 метров, которые установлены в 11 рядов. Некоторые свидетельства все же разошлись с утверждением Геродота. Так, у найденного бариса обнаружили укрепляющие рамы, о которых древнегреческий историк ничего не писал.

Ученые предполагают, что сходство между найденным кораблем и описанным Геродотом может свидетельствовать о том, что оба судна могли быть построены на одной верфи.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года на дне Черного моря обнаружили корабль возрастом в 2,4 тыс. лет.