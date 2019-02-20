Суперлуние-2019: в небе можно было увидеть самую большую снежную Луну (ФОТО, ВИДЕО)

Суперлуние. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n118393-superlunie-2019-jiteli-planety-imeli-vozmojnost-uvidet-bolshuu-snejnuu-lunu-foto-video.html

Racurs.ua

Суперлуние 2019 года можно было увидеть вечером и ночью, 19 февраля. Вчера естественный спутник Земли подошел очень близко к планете и потому казался значительно большим, чем обычно

Астрономы накануне убеждали, что минувшей ночью жители планеты могли наблюдать самый большую полную Луну года. Следующее такое редкое явление можно будет увидеть через семь лет — к Рождеству 2026 года. Об этом сообщает Astronomy Now.

Ученые утверждают, что суперлуние можно увидеть тогда, когда полнолуние совпадает с проходом естественного спутника планеты через ближайшую к Земле точку орбиты. За одним из таких суперлуний наблюдали 21 января — тогда явление совпало с полным затмением Луны.

Ученые прогнозируют, самую большую Луну в XXI веке можно будет увидеть 6 декабря 2052 года. Именно тогда ученые зафиксируют минимальное расстояние между небесными телами за последнее столетие — 356 тыс. 447 км.

Предлагаем посмотреть фото и видео вчерашнего яркого явления тем, кто по разным обстоятельствам не увидел его вживую.

Напомним, китайский космический аппарат Longjiang-2, который исследует обратную сторону Луны, сделал уникальный снимок естественного спутника нашей планеты. Наблюдая его, земляне могут почувствовать себя по-настоящему крошечными.