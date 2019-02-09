Гигантская Луна, крошечная Земля: китайский зонд сделал уникальное фото спутника нашей планеты

Земля и Луна, фото: camras.nl

https://racurs.ua/n117939-gigantskaya-luna-kroshechnaya-zemlya-kitayskiy-zond-sdelal-unikalnoe-foto-sputnika-nashey-planety.html

Racurs.ua

Китайский космический аппарат Longjiang-2, который исследует обратную сторону Луны, сделал уникальный снимок естественного спутника нашей планеты.

Наблюдая его, земляне могут почувствовать себя по-настоящему крошечными, сообщает телеканал NBC.

Почти всю площадь снимка занимает гигантская Луна, крохотную Землю можно заметить в правом нижнем углу фотографии.

Отмечается, что это фото было сделано 3 февраля, на Земле его получили на следующий день.

Снимок сделан с обратной стороны Луны — части спутника нашей планеты, недоступной для наблюдения с поверхности Земли. В связи с синхронизацией вращения Луны и ее движения вокруг Земли, она всегда повернута к планете одной стороной.

Поскольку в камере спутника отсутствует инфракрасный фильтр, на оригинальном снимке цвета были искажены. Но ученые, которые обрабатывали изображение, смогли их откорректировать.

«Мы отредактировали баланс цвета, чтобы сделать лунные оттенки серыми», — отмечает инженер-программист Таммо Ян Диджкема.

Напомним, Китай и США недавно договорились совместно исследовать Луну.