Балуха вывезли в Тверь, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n119379-politzakluchennogo-baluha-dostavili-v-koloniu-tverskoy-oblasti-rf.html

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Украинского политзаключенного Владимира Балуха доставили в одну из колоний Тверской области России. Его адвокату эту информацию подтвердили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю.

«Балух отбыл в распоряжение УФСИН России по Тверской области в соответствии с указанием из Москвы», — сообщили 14 марта в Крымской правозащитной группе.

Балуха везли в одну из колоний Твери через Воронеж и Ярославль. В Тверской области семь таких учреждений. В какой именно колонии находится украинский гражданин, выясняют правозащитники.

Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование украинского гражданина в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Норма этой статьи запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Правозащитники сообщили, что Балух согласия на перевод в РФ не давал, а состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму.

Ранее о намерении россиян вывезти украинца Балуха в Тверь заявляла адвокат Ольга Динзе. Украинского политзаключенного, которого осудили по сфабрикованному обвинению в оккупированном Крыму, вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении в конце февраля. Балух не имел теплых вещей, поскольку перед этапированием российские тюремщики отказались принимать посылку с одеждой и продуктами от жены Владимира Натальи Балух.

Балуха держали в одиночной камере спецблока. Причины его перевода из Керчи на территорию РФ неизвестны. Еще раньше политзаключенного тайно этапировали из оккупированного Крыма на территорию РФ и поместили в СИЗО Краснодара и Армавира.