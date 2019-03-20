Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: «Информатор»

Более 2 млн «черного нала»: участника подкупа избирателей за «кандидата Ю» схватили в Дубно — Луценко (ФОТО)

20 мар 2019, 17:20
999

В городе Дубно Ровенской области правоохранители задержали участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты, у которого обнаружили 2,5 млн грн наличными.

Эти средства участник сети подкупа получил в штабе кандидата в Киеве, сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Фейсбук генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

К команде которого из претендентов на пост президента принадлежал задержанный, Луценко не уточнил, отметив лишь, что агитатор входил в сеть, созданную «депутатом Д», работающим на победу «кандидата Ю».

По словам Луценко, этот «черный нал» предназначался для организации победы кандидата в городе, население которого составляет всего 35 тыс. человек.

Он также призывает лиц, располагающих информацией об источниках происхождения таких значительных сумм неучтенных средств, связаться со следователями Госбюро расследований.

В Дубно задержали участника сети подкупа избирателей, фото: Юрий Луценко

В Дубно задержали участника сети подкупа избирателей, фото: Юрий Луценко

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Для участия в них Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, впоследствии пять из них решили отказаться от участия в президентской гонке в пользу других.

Напомним, в начале февраля в МВД заявляли, что будут рассматривать попытки штабов кандидатов в президенты заплатить агитаторам как подкуп.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Кривом Роге неизвестные избили полицейских и отобрали у них оружие, но в полиции пытались скрыть инцидент (ВИДЕО)

В одном из развлекательных заведений Кривого Рога неизвестные напали на сотрудников полиции охраны, избили их и отобрали табельное оружие. Руководство местной полиции пыталось скрыть факт избиения полицейских

Правовые новости
17:43

Более 2 млн «черного нала»: участника подкупа избирателей за «кандидата Ю» схватили в Дубно — Луценко (ФОТО)

В Ровенской области задержали участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты. У него правоохранители обнаружили 2,5 млн грн наличности

Новости Украины
17:20

Коррупция в оборонке: Холодницкий пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня началось заседание антикоррупционного комитета Рады, в ходе которого обсуждаются уголовные дела, связанные с коррупцией в оборонном секторе Украины

Новости Украины
15:26