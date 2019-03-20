Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: «Информатор»

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В городе Дубно Ровенской области правоохранители задержали участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты, у которого обнаружили 2,5 млн грн наличными.

Эти средства участник сети подкупа получил в штабе кандидата в Киеве, сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Фейсбук генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

К команде которого из претендентов на пост президента принадлежал задержанный, Луценко не уточнил, отметив лишь, что агитатор входил в сеть, созданную «депутатом Д», работающим на победу «кандидата Ю».

По словам Луценко, этот «черный нал» предназначался для организации победы кандидата в городе, население которого составляет всего 35 тыс. человек.

Он также призывает лиц, располагающих информацией об источниках происхождения таких значительных сумм неучтенных средств, связаться со следователями Госбюро расследований.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Для участия в них Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, впоследствии пять из них решили отказаться от участия в президентской гонке в пользу других.

Напомним, в начале февраля в МВД заявляли, что будут рассматривать попытки штабов кандидатов в президенты заплатить агитаторам как подкуп.