Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/n119646-astana-stala-nursultanom-zachem-pereimenovali-stolicu-kazahstana.html

Ракурс

Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан. Указанное решение принял сегодня казахский парламент. Столицу страны переименовали, чтобы увековечить имя первого президента Казахстана.

Предложение о переименовании столицы высказал новый президент страны Касым-Жомарт Токаев, который является преемником бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева. Он предложил это сделать, чтобы увековечить имя первого президента Казахстана, сообщает NUR.KZ.

Инициативу Токаева о переименовании столицы через несколько часов после ее анонсирования поддержали депутаты парламента почти единогласно. Отмечается, что решение о переименовании Астаны принималось исключительно президентом и депутатами, вынести столь важный вопрос на референдум руководство страны не захотело.

Конституционный совет поддержал внесение соответствующих правок в основной закон страны. Указанные изменения вступят в силу после подписания их президентом страны.

Напомним, инаугурация Токаева состоялась сегодня, 20 марта. Первым решением на посту главы государства было присуждение звания «Народного героя» бывшему президенту Казахстана Назарбаеву.