Радован Караджич, фото: The Times

https://racurs.ua/n119668-tribunal-oon-prigovoril-byvshego-lidera-bosniyskih-serbov-k-pojiznennomu-zaklucheniu.html

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Бывший лидер боснийских сербов Радована Караджича приговорен к пожизненному заключению по обвинению в геноциде и военных преступлениях, совершенных в Боснии и Герцеговине в 90-х годах прошлого века.

Соответствующее решение вынес Международный остаточный механизм ООН для уголовных трибуналов. Этот суд рассматривает дела, которые остались от уже существующего Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, прекратившего свою работу 21 декабря 2017 года, сообщает Associated Press.

Приговор суда является окончательным.

Суд рассматривал апелляцию Караджича на решение Международного трибунала по бывшей Югославии об осуждении его к 40 годам заключения. Караджич пытался убедить суд, что в его деле были допущены ошибки и добиться нового судебного разбирательства. В то же время прокуроры обвинения пытались оспорить приговор о 40-летнем заключении, заменив его пожизненным сроком.

Международный суд в 2016 году признал Караджича ответственным за организацию массового убийства мусульман в расположенном на востоке Боснии и Герцеговины городе Сребренице в 1995 году. Жертвами этой масштабной резни стали 8 тыс. боснийских мусульман. Также Караджича признали виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах во время осады столицы Боснии Сараево.

В течение 1992−1996 годов Караджич возглавлял Республику Сербскую, государство боснийских сербов, провозглашенное после выхода Боснии и Герцеговины из состава Югославии. После окончания войны в Боснии он, под давлением международного сообщества, в 1996 году ушел с должности. После этого долгое время скрывался в Белграде под именем Драган Дабич. В 2008 году Караджича арестовали.

Напомним, осенью 2017 года во время заседания Международного трибунала по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк выпил яд, от которого впоследствии скончался.