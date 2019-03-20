На взятке погорел чиновник госпредприятия Минобороны. Фото: Фонд «Демократические инициативы»

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На взятке в Харьковской области погорел руководитель отдела государственного предприятия Министерства обороны.

Коррупционера задержали 19 марта во время получения неправомерной выгоды. Правоохранители установили, что злоумышленник за взятку в сумме 14 тыс. грн обещал посодействовать в заключении договора аренды государственного имущества и занизить бизнесмену стоимости арендной платы. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В полиции рассказали, что удалось разоблачить коррупционера в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Винницкой области 11 марта на получении взятки задержали чиновника публичного акционерного общества «Винницагаз». Злоумышленник систематически требовал деньги от местных жителей и представителей коммерческих структур.