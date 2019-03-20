Липецкая фабрика Roshen проиграла судебную тяжбу на более чем 300 млн рублей, фото: «Деловая столица»

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Расположенное в России акционерное общество «Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“» проиграло суд против налоговой службы РФ на сумму 361 млн рублей (более 151 млн грн).

Соответствующая судебная тяжба длилась еще с 2015 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Компания просила российский арбитражный суд признать недействительным решение инспекции Федеральной налоговой службы РФ, которая насчитала предприятию штраф на сумму 49,4 млн рублей (более 20 млн грн), 26,2 млн рублей пени (более 11 млн грн) и доначислила 285,9 млн рублей НДС (более 120 млн грн) за 2012 год,

Отмечается, что решение о начислении дополнительных налогов российские налоговики приняли из-за, по их мнению, завышенных цен, по которым компания рассчитывалась с подрядчиком, осуществлявшим строительство фабрики. По данным налоговиков, это позволило «Липецкой кондитерской фабрике „Рошен“» получить необоснованную выгоду при возмещении НДС.

Компания в суде пыталась доказать, что выводы налоговой службы были ошибочными.

Дело против фабрики в России открыли в апреле 2015 года, впоследствии ее активы были арестованы. С весны 2017 года фабрика не работает.

На прошлой неделе российский суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке до 13 июня этого года.