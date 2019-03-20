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ГБР расследует факт сокрытия информации о нападении на полицейских. Фото: Новости Днепра

В Кривом Роге неизвестные избили полицейских и отобрали у них оружие, но в полиции пытались скрыть инцидент (ВИДЕО)

20 мар 2019, 17:43
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В Кривом Роге группа неизвестных избила полицейских и отобрала у них оружие, а местная полиция пыталась скрыть факт нападения. Государственное бюро расследований проверит, действительно ли скрывался факт избиения полицейских во время выполнения ими служебных обязанностей.

Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба бюро.

В ГБР отметили, что ранее ряд СМИ сообщил о том, что 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны. Камеры видеонаблюдения зафиксировали сам факт нападения. Журналисты утверждали, что руководство полиции не расследовало факт нападения, а инцидент квалифицировало как мелкое хулиганство.

Депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором видно, что группа мужчин начинает бить полицейских, после чего они падают на землю. Во время нападения у силовиков отбирают табельное оружие.

Напомним, 19 марта в Киеве неизвестный напал на судью Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Служителя Фемиды облили зеленкой возле здания Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: Ракурс


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