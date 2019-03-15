Владимир Гройсман, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n119439-glava-naftogaza-poluchil-premiu-za-vyigrannye-v-arbitraje-dengi-kotorye-v-ukrainu-tak.html

Racurs.ua

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получил премию за выигранные в Стокгольмском арбитраже деньги, которые в Украину так и не поступили.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде, сообщают УНН.

«Я хочу посмотреть на деньги за Стокгольм на счетах государства, государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет», — отметил он.

Кроме того, по мнению премьера, зарплата главы госкомпании не должна быть больше, чем зарплаты аналогичных должностных лиц в странах Европы.

«Это грабеж, я считаю», — отметил глава правительства и добавил, что Кабмин предложил наблюдательному совету заключить новый контракт с руководителем, основанный на рыночных принципах.

Напомним, контракт с действующим правлением «Нафтогаза» завершается 22 марта. В правительстве ранее заявляли о планах решить вопрос «космических» зарплат топ-менеджеров госкомпаний, которые, по словам премьер-министра, станут «абсолютно нормальными и умеренными».