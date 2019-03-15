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Владимир Гройсман, фото: Wikimedia Commons

Коболев взял премию за выигрыш в Стокгольмском арбитраже, а Украина денег до сих пор не получила — Гройсман

15 мар 2019, 13:25
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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получил премию за выигранные в Стокгольмском арбитраже деньги, которые в Украину так и не поступили.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде, сообщают УНН.

«Я хочу посмотреть на деньги за Стокгольм на счетах государства, государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет», — отметил он.

Кроме того, по мнению премьера, зарплата главы госкомпании не должна быть больше, чем зарплаты аналогичных должностных лиц в странах Европы.

«Это грабеж, я считаю», — отметил глава правительства и добавил, что Кабмин предложил наблюдательному совету заключить новый контракт с руководителем, основанный на рыночных принципах.

Напомним, контракт с действующим правлением «Нафтогаза» завершается 22 марта. В правительстве ранее заявляли о планах решить вопрос «космических» зарплат топ-менеджеров госкомпаний, которые, по словам премьер-министра, станут «абсолютно нормальными и умеренными».


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