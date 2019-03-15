В ЕС прокредитуют малые и средние украинские предприятия на 60 млн евро. Фото: Сравни.ру

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Малые и средние украинские предприятия прокредитуют на 60 млн евро. Соответствующее кредитную линию открыл Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз в рамках EU4Business-ЕБРР.

Кредитная линия предназначена для развития малых и средних предприятий, расширения их возможностей, которые открываются в связи с подписанием Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной. Об этом сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне сегодня, 15 марта, на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинские предприятия смогут получить кредиты размером 3 млн евро. Указанные средства будут предоставляться заемщикам на долгие сроки и в гривнах.

Малые и средние предприятия смогут использовать указанные средства для развития и приведения стандартов своей работы в соответствии с требованиями ЕС.