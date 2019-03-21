Шквальный ветер прогнозируют синоптики завтра в Киеве. Фото: Информатор Киев

https://racurs.ua/n119717-shkvalnyy-veter-prognoziruut-sinoptiki-zavtra-v-kieve.html

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Сильный ветер прогнозируют синоптики завтра, 22 марта, в Киеве. Днем порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

В Укргидрометцентре объявили І уровень опасности, желтый, сообщается на официальном портале Киева.

В Киевской городской госадминистрации дали рекомендации, что делать при сильном ветре, и как избежать травм. Киевлянам рекомендуют заранее подготовиться к сильному ветру, убрать вещи с балконов и лоджий, которые могут выпасть.

Если во время сильного ветра человек находится на улице, то ему следует держаться подальше от деревьев, столбов с электросетями и рекламных щитов. Также не стоит парковать свой транспорт под деревьями.

В случае травмирования людей или падения деревьев стоит сразу обратиться к спасательным службам по телефонам 101 и 103.

Ранее в сети появились фото последствий непогоды, которая бушевала в Украине в начале марта.