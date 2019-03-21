В Бразилии по подозрению в коррупции задержали экс-президента Темера. Фото: FAKTXEBER

https://racurs.ua/n119716-v-brazilii-po-podozreniu-v-korrupcii-zaderjali-eks-prezidenta-temera.html

Ракурс

В Бразилии арестовали бывшего и. о. президента (2016−2018 годы) Мишела Темера по подозрению в коррупции. Федеральный судья выдал ордера для задержания десяти подозреваемых по этому делу. Среди них не только Темер, но и экс-министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Морейра Франко.

Полиция Бразилии задержала подозреваемых по масштабному делу о коррупции сегодня утром. Темера подозревают в предполагаемом взяточничестве во время строительства атомной электростанции Angra 3. Задержание вызвало волну недовольства в политических кругах и может привести к отсрочке крупной пенсионной реформы в Бразилии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на прокуратуру.

Темер был назначен и. о. президента в 2016 году, сразу после импичмента президента Дилмы Руссеф, при которой он в течение шести лет занимал должность вице-президента. На выборах в 2018 году Темер не выдвигался в президенты Бразилии.

Отметим, что в мае 2017 года Темеру объявили о подозрении в попытке подкупа экс-спикера нижней палаты парламента Эдуардо Куньи, который был инициатором импичмента Русеф.

Несмотря на все обвинения, Темер свою причастность к каким-либо правонарушениям отрицает.

Ранее сообщалось, что в апреле прошлого года экс-президента Южной Кореи бросили в тюрьму на 24 года за коррупцию. Сторона обвинения требовала дать бывшей главе государства 30 лет.